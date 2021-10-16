شكرا لبحثكم عن خبر وفاة ضابط رفيع في الجيش حائز على وسام الشجاعة عُقب اسعافه لمستشفى الجمهورية وهو بدون راتب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - علي منصور مقراط

توفى صباح الجمعة في مستشفى الجمهورية بعدن ضابط رفيع في الجيش أثر مرض عضال ألم به لم يمهله قليلاً

وتوفى اركان كتيبة الدفاع الجوي في اللواء 123مشاة بمحور المهرة العقيد جمال الخضر علي السيد الوليدي متاثرأ بإصابته بمرض عضال ألم به مؤخرا

وأفاد القائد العسكري العميد أحمد العبد ناصر الوليدي ان المغفور له العقيد جمال الخضر تم إسعافه اليومين الماضيين من المكلا بمحافظة حضرموت إلى عدن وتم ايصاله إلى مستشفى النقيب الا ان إدارة المستشفى رفضت ترقيده ليتم نقله إلى مستشفى الجمهورية بعد أن ساءت حالته وصار في وضع صحي حرج.

واوصي الأطباء باسعافه إلى الخارج للعلاج..

ويعتبر الفقيد العقيد جمال الخضر علي السيد من خيرة الضباط المخلصين وافنى نصف حياته في خدمة الوطن والقوات المسلحة حيث له مايقارب 27 عاماً في محافظة المهرة وخائز على وسام الشجاعة

وتوفى العقيد جمال ولم يستلم راتبه منذ اشهر كغيره من منتسبي الجيش والأمن

وأفاد مصدر مقرب من فقيد الوطن والقوات المسلحة العقيد جمال الخضر علي السيد الوليدي أن جثمانه سينقل من مستشفى الجمهورية بعدن إلى مسقط رأسه بمدينة دثينه مودية ليواري الثرى في مسقط رأسه بقرية جوعر بعد الصلاة عليه

وعلى صعيد متصل نعت قيادة اللواء 123مشاة بمحافظة المهرة رحيل العقيد جمال الخضر علي السيد الوليدي الذي يعتبر أحد ركائز اللواء وضباطه الميامين البواسل ..

وقال قائد اللواء العميد الركن أحمدمحمد لقلم أن اللواء خسر واحدأ من أنبل وافضل كواداره وقياداته المخلصين

وتوجه العميد لقلم باسمه ونيابة عن قيادات وضباط وصف وجنود اللواء باصدق التعازي وعظيم المواساة إلى جميع ال السيد وإلى أهل وأصدقاء ومحبي ورفاق وزملاء الفقيد.

مبتهلأ إلى المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه الفردوس الاعلى من الجنه ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون