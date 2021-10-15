شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف يعلن تنفيذ 40 عملية استهدفت آليات وعناصر الحوثيين في العبدية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 15 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن تنفيذ 40 عملية استهداف لآليات وعناصر الميليشيا بالعبدية والقرى المحيطة، خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية ”واس“.



وأوضح التحالف، في بيان له نشرته الوكالة، أن عمليات الاستهداف شملت تدمير 10 آليات عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 180 عنصرا إرهابيا.

وأكد أن الميليشيا الحوثية تواصل تعنتها وتجاهلها للقوانين الدولية الإنسانية، من خلال استمرار تهديدها حياة المدنيين في القرى والبلدات بالقذائف والحصار