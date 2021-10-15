عاجل.. اليمن يسجل 5 وفيات جديدة بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 15 أكتوبر 2021

واصلت أعداد الوفيات بفيروس كورونا في اليمن ارتفاعها، اليوم الجمعة، إذ قفزت إجمالا إلى 1798 وفاة مع بدء انحسار الموجة الثالثة للجائحة في البلاد.



وقالت اللجنة الوطنية للطوارئ لمواجهة كورونا التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا إنها سجلت 28 إصابة جديدة مؤكدة بكوفيد-19 في سبع محافظات وخمس وفيات ، ثلاث منها في محافظة حضرموت بؤرة تفشي الوباء الرئيسية وواحدة في كل من لحج و الضالع، مقارنة مع 28 إصابة وأربع حالات وفاة أمس الخميس.

وذكرت اللجنة في بيان أن إجمالي الإصابات المؤكدة في المناطق التابعة للحكومة المعترف بها دوليا في جنوب اليمن وشرقه ارتفع إلى 9495 إصابة، تعافى منها 5990 بينما لا تزال هناك 1707 حالة نشطة.

ويُعتقد بأن الأعداد الفعلية أعلى من ذلك بكثير في ظل القيود التي تفرضها الحرب على إجراء فحوص كوفيد-19 والإبلاغ عن المرض، كما أن معظم المصابين لا يذهبون إلى المستشفيات بسبب الفقر وضعف الثقة بالقطاع الصحي في اليمن الذي تقول الأمم المتحدة إنه يعاني بالفعل أسوأ أزمة إنسانية في العالم.