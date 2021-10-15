كمين للجيش اليمني في مأرب يحصد قتلى من الحوثيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 15 أكتوبر 2021

نفذ الجيش الوطني اليمني، مسنوداً بالمقاومة الشعبية، فجر اليوم الجمعة، عملية التفاف ناجحة تمكن خلالها من صنع كماشة لمحاصرة 20 عنصراً من الميليشيات أقصى جنوب مديرية الجوبة في مأرب، وقد أسفرت العملية عن سقوط قتلى وأسرى من الحوثيين.



وأوضحت مصادر عسكرية أن الميليشيات كانت دفعت بمجاميع من عناصرها للتسلل من المرتفعات الجبلية المطلة على الجديدة، مركز المديرية، في محاولة للتوغل شمالاً، إلا أن الجيش اليمني تصدى لها بكمين محكم.

يذكر أن الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، كانا نفذا أمس الخميس، كميناً محكماً استهدف ميليشيات الحوثي في محيط الجوبة جنوب مأرب.

كما أكد المركز الإعلامي للجيش أن الكمين أدى إلى سقوط نحو 40 من الحوثيين بين قتيل وجريح.