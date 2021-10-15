شكرا لبحثكم عن خبر عاحل .. الحوثي يسيطر على العبدية في مأرب.. صورة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - الحوثيون يسيطرون على مركز مديرية العبدية في مأرب بعد انسحاب رجال القبائل بسبب نقاد الذخائر والتغذية لديهم. افاد بذلك محرر السؤون اليمنية بقناة الجزيرة في منشور له في فيس بوك قبل قليل.

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