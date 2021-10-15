شكرا لبحثكم عن خبر كانت خطيئة.. الهزيمة التي فتحت شهية الحوثي للنصر واجتياح مأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف مراقبون وخبراء عسكريون عن الهزيمة التي فتحت شهية مليشيا الحوثي للنصر، ودفعت المليشيات للتوجه بكل ثقلها لإسقاط محافظة مأرب (شرقي اليمن).

وبحسب المصادر فإن الهزيمة التي مُنيت بها مقاومة البيضاء، كانت خطيئة فتحت باب الجحيم على الحكومة الشرعية في البيضاء وشبوة ومأرب.

وأشارت إلى أن هزيمة مقاومة البيضاء في ساعة انتصارها، فتح شهية الحوثي للنصر، حيث أن البيضاء كانت أخطر مما تخيله قادة الجيش اليمني.

وكانت مليشيا الحوثي الانقلابية، قد تمكنت من بسط سيطرتها الكاملة على محافظة البيضاء، وبدأت بعد ذاك بشن هجمات مكثفة على محافظتي شبوة مأرب.