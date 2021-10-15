كيف أجبرت مليشيا الحوثي أولياء دم على التنازل عن دم ابنتهم التي قتلها الحوثيون غربي محافظة إب وسط اليمن؟!

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يزيد بن سلمان - شبوة - أجبرت مليشيا الحوثي أولياء دم على التنازل عن دم ابنتهم التي قتلها الحوثيون غربي محافظة إب وسط اليمن.

وقالت مصادر محلية إن مليشيا الحوثي، أجبرت أسرة بيت "العشاري" على التنازل عن دم إبنتهم "أحلام العشاري" التي قتلت، إثر تعرضها للضرب والاعتداء من قبل عناصر مليشيا الحوثي، بمديرية العدين غربي محافظة إب، نهاية ديسمبر 2020م.

وأضافت المصادر أن المليشيا نجحت من خلال ضغوطها المتواصلة منذ عشرة أشهر بإجبار أسرة العشاري على التنازل، والقبول بصلح قبلي، رغم لجوء أسرة القتيلة إلى القضاء غير أن تلك المحاولات باءت بالفشل الذريع.

وقتلت "أحلام العشاري" في نهاية ديسمبر 2020م، بعد تعرضها لاعتداء مروع، وإقتحام منزلها من قبل عناصر من مليشيا الحوثي بتوجيهات ومتابعة القيادي الحوثي "شاكر الشبيبي".

وأثار مقتل المواطنة "أحلام العشاري"، من قبل مليشيا الحوثي، غضب الرأي العام، وارتفعت أصوات المنظمات الحقوقية المطالبة بمحاسبة المعتدين والمتورطين في مقتلها.