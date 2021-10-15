شاهد فيديو لوضاعة عناصر حزب الله في لبنان وما فعلوه بمراسلة صحفية امام الكاميرات وكان صراخها يملأ الشارع

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يزيد بن سلمان - شبوة - وثق مقطع فيديو، اعتداء عناصر حزب الله في منطقة الطيونة ببيروت على مراسلة قناة الحدث . وأظهر احدوث فوضى عارمة حيث اعتلت صرخات المراسلة بعد تعرضها للضرب من قبل عناصر حزب الله في بيروت ثم اعتذرت للمشاهدين قائلة: عفواً نحن الآن في وضع غير آمن لا يمكنني أن أتحدث الآن الوضع خطير جدا” مشيرةً إلى أنها تحاول الوصول للسيارة والخروج من المنطقة نظراً لصعوبة الموقف.

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