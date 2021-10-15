شكرا لبحثكم عن خبر صحراء مأرب تتحول إلى مقبرة لميليشيا الحوثي.. شاهد: عشرات الجثث ملقاة على الأرض بعد مصرعها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تحولت صحراء مأرب اليمنية إلى مقبرة لعناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وذلك خلال المعارك التي شنها ضدها الجيش اليمني. وأظهر مقطع فيديو بثته قناة “الإخبارية” عشرات الجثث التابعة لميليشيا الحوثي وهي ملقاة على الأرض بعد مصرعها على يد قوات الجيش اليمني التي تتقدم في مأرب. وتدور معارك عنيفة بين الجيش وميليشيات الحوثيين في الجبهات الممتدة جنوب محافظة مأرب شرق البلاد.

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