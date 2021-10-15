شكرا لبحثكم عن خبر محكمة حوثية تقر "الإحضار القهري" للمتهمين المفرج عنهم في قضية "قصر السلطانة" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أقرّت محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد في أمانة العاصمة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، الاربعاء، إحضار المتهمين الذين لم يحضروا جلسات المحاكمة من المفرج عنهم بالضمان، قهراً، في قضية ما تسمى مجموعة "قصر السلطانة" .

وفي الجلسة، التي عُقدت برئاسة رئيسة المحكمة القاضية سوسن الحوثي، وحضور عضوة النيابة القاضية أمل الجلال، أقرّت المحكمة الإفراج عن إحدى المتهمات بالضمان، ليصبح عدد المُفرج عنهن من قِبل المحكمة بالضمان تسع متهمات.

وقدّمت النيابة للمحكمة صحيفة النشر عن المتهمين الفارين من العدالة وعددهم خمسة، وطلب التقرير منع المتهمين من السفر، حيث لم يعد في الحبس سوى 13 متهماً، ست نساء وسبعة رجال، من 82 متهماً.

فيما تقدّم بعض المتهمين مع محاميهم أمام المحكمة بدفوعاتهم، وطلب آخرين فرصة أخرى لتقديمها.

وأقرّت المحكمة منح المتهمين فرصة تقديم ما لديهم لجلسة الأربعاء القادم، ومواصلة نظر القضية وفقا للقانون.

يذكر أن هذه الجلسة الـ12 التي تعقدها المحكمة منذ بدء المحاكمة في 18 أغسطس الماضي، والتي يحاكم فيها 82 متهما بينهم 52 امرأة، بجرائم الاحتيال والنّصب وغسيل الأموال، في قضية ما تسمى "مجموعة قصر السلطانة".