شكرا لبحثكم عن خبر الانتقالي يتعهد بتحرير شبوة ووادي حضرموت ويوجه برفع الجاهزية القتالية.. والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تعهد المجلس الانتقالي الجنوبي، يوم امس الخميس، بتحرير محافظتي شبوة ووادي حضرموت (شرق اليمن)، داعياً إلى رفع الجاهزية.

جاء ذلك على لسان المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، علي الكثيري، خلال الحفل الذي نظمته في مدينة المكلا، صباح الامس، الهيئة التنفيذية للمجلس بحضرموت احتفاء بالذكرى 58 لثورة أكتوبر.

وقال الكثيري: "نتعهد في المجلس بتحرير شبوة ووادي حضرموت، وعلى الجميع بهذه المناطق رفع الجاهزية،فحالة الطوارئ لاتزال مستمرة".

وجرى خلال الحفل تكريم أسر شهداء الجنوب في محافظة حضرموت على مختلف المراحل من 1963- 2021م.