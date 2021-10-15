شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون: دول شقيقة وصديقة تعتزم الانفتاح على صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - زعم رئيس ما يسمى بـ"المجلس السياسي الأعلى"، الحاكم لمناطق الحوثيين، مهدي المشاط، أن دولاً "شقيقة وصديقة" قررت الانفتاح على صنعاء، دون أن يكشف هويتها.

وأكد المشاط في خطاب متلفز بثته قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين على أهمية الانفتاح على صنعاء، والتعرف بشكل مباشر على مواقفها ورؤاها، وما تتسم به من جاهزية عالية للتعاون والتكامل مع كل الأدوار والجهود الداعمة للسلم والأمن، سواء على مستوى اليمن أو على مستوى المنطقة.

وحيا المشاط في خطابه "كل الدول الشقيقة والصديقة التي قررت مؤخرا الانفتاح على صنعاء، وعدم التأثر بالخطابات المضللة والعدائية لأمريكا وبريطانيا وفرنسا"، حسب تعبيره.

وادعى المشاط أن "صنعاء هي الممثل الشرعي والواقعي للدولة اليمنية أرضا وإنسانا وتاريخا".

وأشار المشاط إلى أنهم سيستمرون في تصعيدهم "حتى تحقيق كامل السيادة غير المنتقصة على كامل التراب الوطني، وفق قوله.

ودخل اليمن في اتون حرب اهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 وانقلابها على السلطة الشرعية المتوافق عليها دولياً.

وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا بهدف انهاء انقلاب الحوثيين واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.

وأدى الصراع في اليمن إلى مقتل 233 ألف مدني وتشريد 3.6 مليون من منازلهم والتسبب في "أسوأ كارثة انسانية على مستوى العالم".