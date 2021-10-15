بدعم كويتي.. افتتاح قرية سكنيّة جديدة للنازحين بمحافظة مأرب

المنامة - ياسر ابراهيم - افتتحت، مؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية، يوم الخميس، بمحافظة مأرب، قرية سكنية لإيواء الاسر النازحة والمتضررة، مكونة من 40 منزلا بتمويل من فاعل خير عبر جمعية التنمية الخيرية بدولة الكويت.

ويهدف المشروع إلى المساهمة في تأمين حياة كريمة وآمنة للنازحين من خلال إيواء وتسكين الأسر النازحة والمهجرة ضمن حملة الكويت بجانبكم.

وأشاد مدير عام الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمأرب سيف مثنى بوقوف الشعب الكويتي المتواصل لمحافظة مأرب عبر التدخلات النوعية والمشاريع المستدامة في المحافظة.

وأشار إلى مستوى العمل في مشروع القرية السكنية التي تتوفر فيها الوحدات السكنية الملائمة للنازحين، وتنوع مرافقها الخدمية من مسجد ومركز صحي وحديقة أطفال ومحلات تجارية.

من جهته، قال رئيس قطاع العمليات بمؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية صقر عبدالله، نفتتح اليوم ثالث قرية سكنية للنازحين خلال العام 2021 بدعم سخي من دولة الكويت.

وأشار إلى أن هذه القرية السكنية هي إحدى هذه القرى النموذجية وتتكون من 40 منزلاً مكون من غرفتين وحمام وفناء مع كهرباء تعمل بنظام الطاقة الشمسية لكل بيت وشبكة صرف صحي.

ونوه إلى أن القرية تتكون كذلك من مركز صحي يتكون من غرفة معاينة وطوارئ ومختبر وصيدلية، مزوّد بأحدث المعدات والتجهيزات الطبية، وكذلك بناء وتجهيز مسجد لصالح سكان القرية.

ولفت إلى أن القرية تحتوي كذلك على مساحة صديقة للأطفال ضمن مكونات القرية، ومحلات تجارية تقدم خدماتها للنازحين، وتوفير المستلزمات الأساسية لكل أسرة من فرش وبطانيات ومستلزمات الطبخ.

