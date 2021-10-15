عدن.. أكثر من 1300حالة انتهاك خلال مواجهات فصائل الانتقالي في "كريتر"

المنامة - ياسر ابراهيم - كشفت إحصائية صادرة عن مؤسسة خليج عدن للإعلام، الخميس، عن أكثر من 1300 انتهاك جراء المواجهات التي اندلعت مطلع أكتوبر الجاري بين فصائل الانتقالي الإماراتي في مدينة كريتر بالعاصمة المؤقتة عدن.



وقالت المؤسسة (مقرها عدن)، إن مواجهات فصائل الانتقالي خلفت 10 قتلى بينهم 2 مدنيين وإصابة 103 بينهم أطفال، وانتهاكات جسيمة لحقت بالمدنيين؛ علاوة على الأضرار الكبيرة التي لحقت بالممتلكات العامة والخاصة.



وأوضحت الإحصائية، أن 300 مركبة دمرت بشكل كلي وجزئي، فيما تضرر 53 منزلاً ومسجدين بشكل كلي وجزئي جراء الاشتباكات العنيفة التي شهدتها المدينة، إضافة إلى 150 حالة أخرى في الممتلكات الشخصية للمواطنين.



وفي جانب الانتهاكات الحقوقية كشفت الإحصائية، عن اعتقال 400 مدني، و103 حالة مداهمة لمنازل، وتهجير 200 أسرة قسرياً من منازلهم.



وفي الثاني من أكتوبر الجاري، اندلعت مواجهات عنيفة بين فصيلين من مليشيا الانتقالي المدعوم إماراتياً؛ استمرت يومين، إثر صراعات داخلية حملت ذات طابع مناطقي.

تقرير رقمي بالأضرار والانتهاكات

