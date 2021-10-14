المبعوث الأممي لليمن يجدد التأكيد على المفاوضات كحل للأزمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

قال المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن هانس غروندبرغ، اليوم الخميس، إن ”فجوة الثقة بين الأطراف المتحاربة تتسع وتتنامى“، مشددا على أن المفاوضات هو السبيل الوحيد للحل في البلاد.



وجدد المبعوث الأممي التأكيد في إحاطته لمجلس الأمن اليوم الخميس، أنه ”لا يمكن تحقيق حل دائم إلا من خلال تسوية سياسية تفاوضية شاملة“، داعيا إلى ما أسماها ”المحادثات السياسية العاجلة“ بدون شروط مسبقة أو استخدام ”التدابير الإنسانية كوسيلة ضغط سياسية“.

وجدد غروندبرغ على أهمية ”دفع الرواتب، وفتح الطرق في تعز ومأرب وأماكن أخرى، وإنهاء القيود المفروضة على استيراد الوقود والسلع عبر ميناء الحديدة، وتوفير الوقود للاستخدام المدني دون قيود، وفتح مطار صنعاء أمام حركة المرور المدنية“، وهي خطوات يراها المبعوث الأممي ”تدابير من شأنها التخفيف من الأثر الفوري للنزاع على المدنيين“