معمر الارياني: الأحداث المؤسفة في بيروت تؤكد ضرورة نزع سلاح الحوثي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

قال وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، ان الأحداث التي شهدتها العاصمة اللبنانية بيروت تأكيد جديد للدور الذي تقوم به المليشيات الطائفية المدعومة من ايران من زعزعة للامن والاستقرار في دول المنطقة، والاستقواء بالسلاح.



وأوضح معمر الارياني في تصريحات صحفية، ان تلك الأحداث المؤسفة تؤكد أن لا بديل عن الدولة ومؤسساتها، ولا أمن ولا استقرار في اليمن دون نزع سلاح مليشيا الحوثي الارهابية‏.

واشار الارياني الى ان ما تشهده لبنان يسلط الضوء من جديد على السياسات التخريبية التي ينتهجها نظام الملالي في المنطقة، والتى افرزت أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية، وقادت الى الاقتتال بين أبناء البلد الواحد، كما تؤكد ارتهان المليشيات الطائفية لإيران واجندتها التوسعية على حساب امن واستقرار ومصالح بلدانهم‏.

واستغرب الارياني استمرار تجاهل المجتمع الدولي لسياسات النظام الايراني المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة، وانشاء ودعم المليشيات الطائفية الارهابية لإدارة الفوضى في عدد من بلدان العربية ومنها اليمن، في انتهاك لمواثيق ومبادئ الأمم المتحدة.

مؤكدا ان ممارسات نظام طهران وتدخلاته السافرة في شئون بلدان المنطقة باتت تشكل تهديدا جديا للامن والسلم الإقليمي والدولي.