وزير الأوقاف يناقش مع وكيل الأزهر التعاون المشترك بالمجالين العلمي والدعوي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ محمد شبيبة، اليوم، بمقر مشيخة الأزهر في العاصمة المصرية القاهرة، مع وكيل الأزهر الشريف أ.د محمد الضويني، سُبل التعاون المشترك في المجالين العلمي والدعوي.



وأعرب الوزير شبيبة، عن التطلع إلى استمرار جهود الأزهر في خدمة الطلاب خصوصاً، واليمنيين بشكل عام، لاسيّما وأن اليمن تعيش معاناة متعددة فرضها الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا .. مشيرا إلى تعاون الأزهر مع وزارة الأوقاف اليمنية من خلال المنح المقدمة للطلاب اليمنيين للدراسة في الأزهر وبرامج تدريب الدعاة والأئمة.

وأشاد بالدور الريادي للأزهر الشريف .. معتبراً أن رسالته تعد حاضنة للفكر الوسطي المستنير، وهي رسالة عالمية موجهة إلى الإنسانية كلها وليست للعرب والمسلمين فقط .. منوها بالدور المنشود للأزهر في حماية الشباب من التطرف وتحصينهم من التشدد والانحراف.

من جانبه أكد فضيلة وكيل الأزهر، على استمرار برامج الأزهر التدريبية للأئمة والوعاظ والمرشدين، لإيصال رسالة الإسلام الصحيحة .. مشيراً إلى حرص الأزهر على تعزيز العلاقات مع الشعب اليمني الشقيق.

ووجه بتقديم كافة أوجه الدعم للطلاب والباحثين اليمنيين .. مؤكداً استعداد الأزهر لاستقبال الأئمة والخطباء اليمنيين واستضافتهم في أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، وذلك لتعزيز دورهم في تفنيد أفكار الجماعات المتطرفة وصقلهم بمهارات الداعية المعاصر.