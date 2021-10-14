تعز تحيي الذكرى الـ58 لثورة أكتوبر المجيدة بحفل فني وخطابي

المنامة - ياسر ابراهيم - أحيت السلطة المحلية بمحافظة تعز، الخميس، الذكرى الـ58 لثورة 14 اكتوبر المجيدة، بحفل فني وخطابي بحضور القيادات العسكرية والامنية ومدراء العموم في المحافظة وممثلي الاحزاب والتكوينات السياسية.



وفي كلمته تطرق وكيل أول محافظة تعز عبدالقوي المخلافي إلى مراحل النضال الوطني وخطواته التي تبناها الأحرار منذ فجر أيلول المجيد تلاها ضحى أكتوبر في مواجهة الاستعمار البغيض وأطماعه وطرده من جنوب اليمن، وإسقاط حكم الإمامة الظالمة في الشمال وإعلانهم لواء الجمهورية الذي لا خيار سواه ولا حياة كريمة بدونه.



وأشاد المخلافي بالتضحيات الجسيمة للجيش الوطني والمقاومة في محافظة مأرب الصمود التي لقنت العدو الفارسي دروسا قاسية وجسدت اليوم ملحمة وطنية وتاريخية شاملة في الدفاع عن أعمدة الجمهورية.



كما حيا المرابطين في الثغور وعلى سفوح الجبال بمختلف جبهات القتال بمحافظة تعز، ضد ميليشيا الحوثي المتغطرسة والتي بدأت اولى ملامح انهزامه تتجلى عند مداخل هذه المحافظة الأبية، بفضل صمود أبطال الجيش والمقاومة، والتلاحم الكبير الذي جسدته مكونات تعز وقواها وابنائها لدحر هذه المليشيات الاجرامية وايقاف مشروعها الكهنوتي.



وأكد أن" تعز بحاجة إلى الانتصار على عوامل التشتيت والتثبيط كمحاولة قتل المعنويات بالشائعات والارجاف واستغلال الظروف الاقتصادية التي أوجدتها الحرب لإضعاف المعنوية والتي ستبقى مرتفعة قوية لا تكسر".



وقال المخلافي، "إننا في مرحلة كسر عظم من أجل الكرامة والوجود والذي لابد من الحشد والاستنفار نحو التضحية والدعم المعنوي والإجعلامي والمادي والتوجه الى المعركة بالمال والرجال واستكمال التحرير كأولوية لا تراجع فيه".



وتابع: "نحن على موعد حتمي مع أهازيج الحرية المنشودة واستعادة كل شبر من تراب الوطن اغتصبتها مليشيا الكهنوت الإرهابية منذ سبع سنوات متتالية ولن نتهاون في ذلك مهما كان الثمن وبلغت التكلفة وذلك قدرنا الذي لا نشك بقدومه لحظة واحدة متمنياً من الله للوطن ولرجال الجيش الوطني في كل محافظات الجمهورية القوة والعزة والنصر والتمكين".



من جانبه القى مستشار محافظ شبوة اصيل فدعق كلمة بهذه المناسبة عبر فيها عن الوحدة والتلاحم ولم الشمل ومحاربة ونبذ المناطقية والعنصرية وتوحيد الصفوف تحت راية الوطن والجمهورية.



وأشار إلى أن تعز هي قلب الوطن والثورة ومنبع التعايش والسلام والحرية والديمقراطية والتي تتميز به هذه المحافظة عن بقية محافظات الجمهورية .



وتخلل الحفل عدد من الفقرات الفنية والقصائد الشعرية والأناشيد الوطنية المتنوعة المعبرة عن مكانة وعظمة هذه المناسبة ورقصات فلكلورية.

