مدير عام سيئون يتفقد سير عمل حملة التطعيم بلقاح (جونسون) ويتلقى اللقاح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 أكتوبر 2021

الخليج 365 - سيئون

تفقد مدير عام مديرية سيئون الأستاذ محمد عوض العامري اليوم سير العمل بحملة التطعيم ضد فيروس كورونا بلقاح (جونسون) بمركز الأمومة والطفولة بمدينة سيئون.



وخلال زيارته التفقدية اطلع مدير عام مديرية سيئون من مدير مكتب الصحة العامة والسكان بمديرية سيئون مشهور العيدروس على سير العمل بالمركز وآلية إستقبال طالبي اللقاح من المسجلين عبر المنصة الالكترونية والذي دشن بتطعيم 528 مواطن، مثمنا جهود الطاقم العامل بالمركز في خدمة المواطنين والمحتاجين لأخذ اللقاح.

كما قدم مدير عام مديرية سيئون شكره لوزارة الصحة العامة والسكان والطواقم العاملة على المتابعة المتواصلة مع الجهات الداعمة في توفير اللقاح وتسهيل حصوله للمواطنين والذي سيسهم بشكل كبير بإذن الله في الحد من تفشي الوباء.

هذا وقد تلقى مدير عام مديرية سيئون خلال زيارته التفقدية الجرعة من لقاح (جونسون).