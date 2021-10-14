مدير شرطة سقطرى : لن تسمح بأي أعمال فوضى و تخريب تطال الممتلكات العامة أو الخاصة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 أكتوبر 2021

الخليج 365 - سقطرى

اكد العميد الركن علي محمد سعد الدكسمي خلال لقائه مع منتسبي شرطة المحافظة على احترام حق المواطنين في التعبير والاحتجاج السلمي إزاء مختلف الأوضاع و القضايا، والتزامها المهني في حماية التظاهرات والاحتجاجات السلمية.



وبين العميد الدكسمي ،أن شرطة محافظة ارخبيل سقطرى انطلاقاً من مسؤوليتها في الحفاظ على الأمن العام والسكينة العامة وحماية المصالح بأنها لن تسمح بأي أعمال فوضى و تخريب واعتداء قد يطال الممتلكات العامة أو الخاصة وسيتم التعامل مع أي فوضى أو اعتداء أو عرقلة لحياة المواطنين بكل عزم وفق القانون في أي مظاهرات حاشدة تقام في المحافظة.