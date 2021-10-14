السلطة المحلية بمأرب تعلن مديرية العبدية منطقة منكوبة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت السلطة المحلية بمحافظة مأرب اليوم مديرية العبدية منطقة منكوبة بفعل الحصار الذي تفرضه عليها ميليشيات الحوثي الإرهابية منذ 21 سبتمبر الماضي وقيام الميليشيا بمنع دخول الغذاء والدواء والمياه وغيرها من الاحتياجات الاساسية للمواطنين، الى جانب القصف المتواصل على المدنيين والقرى السكنية في المديرية بالصواريخ والأسلحة الثقيلة والمتوسطة.



وقال مكتب الصحة بمأرب في بيان وفقا وكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان مديرية العبدية تعيش مأساة إنسانية جراء الحصار المطبق الذي يتهدد حياة 37 الف نسمة اغلبهم من الاطفال والنساء وكبار السن، وقصف المستشفى الوحيد فيها، وانه لا يمكن التنبؤ بحجم المعاناة الإنسانية التي قد تحدث في ظل استمرار القصف للقرى والمساكن من قبل مليشيا الحوثي.

ودان البيان قصف مليشيا الحوثي الارهابية للمستشفى الوحيد بالمديرية، ومركز غذاء الأطفال في المستشفى أثناء تلقي عدد من الأطفال والجرحى المدنيين للعلاج جراء إصاباتهم الناجمة عن استهدف منازلهم صباح أمس الاربعاء.

واوضح البيان إن القصف تسبب بأضرار كبيرة في المستشفى، وأجبر إدارة الصحة بالمديرية على إخلائه من المرضى والجرحى، بينهم جرحى مليشيات الحوثي الذين ألقي القبض عليهم من قبل قوات الحكومة الشرعية.

واشار إلى أن قصف مستشفى العبدية يأتي ضمن عملية ممنهجة تتبعها ميليشيات الحوثي لاستهداف المنشآت الصحية، والتي أدت حتى الان إلى تدمير 17منشأة طبية ومرفقا صحيا بالمحافظة، وقتل سبعة أطباء وصحيين وإصابة سبعة آخرين من الكوادر الصحية منذ بدء حربها على المحافظة في ٢٠١٥م.

ودعا مكتب الصحة بمأرب الصليب الأحمر الدولي إلى الاستجابة الطارئة للوضع الانساني الخطير في العبدية وسرعة تقديم الخدمات الطبية العاجلة.. مطالبا الجهات الدولية بالضغط على مليشيا الحوثي وتنفيذ الاجراءات التي نص عليها القانون الدولي الانساني لفتح ممرات انسانية آمنة لإنقاذ المتضررين وحماية السكان والأعيان المدنية، وتقديم الغذاء والدواء للنساء والأطفال وإخلاء الجرحى والمرضى، وإيقاف جرائم الحرب التي ترتكب في المديرية.