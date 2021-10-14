تشييع شعبي لضحايا قصف ميليشيا الحوثي لحي الروضة بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

شيع المئات بمدينة مأرب، اليوم، جثامين الاطفال الثلاثة من ضحايا القصف الصاروخي البالستي الذي نفذته مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لايران على حي الروضة السكني مطلع اكتوبر الجاري وادى الى استشهاد وجرح 35 مدنيا معظمهم من النساء والاطفال وتضرر12 منزلا منها أربعة منازل دمرت كليا.



حيث انطلق المشيعون بجثامين الاطفال الضحايا، من أمام هيئة مستشفى مأرب العام، وصولاً إلى مقبرة الشهداء شرق مدينة مأرب حيث أدى جموع المشيعين الصلاة عليهم ووريت جثامينهم الثرى.

ودعا المشيعون الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمات والهيئات الحقوقية الدولية إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له المدنيون بمدينة مأرب ومديرية العبدية وفي مقدمتهم النساء والأطفال من جرائم انسانية واستهداف لأحيائهم ومنازلهم من قبل مليشيا الحوثي الارهابية وبشكل متواصل، والتدخل لحمايتهم من تلك الجرائم والضغط على المليشيا لوقف استهدافها للأحياء السكنية ومخيمات النازحين بالصواريخ البالستية والطائرات المفخخة.