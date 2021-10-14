اجتماع برئاسة وزير الداخلية يناقش مستجدات الأوضاع الأمنية بحضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان، اليوم، بمقر حماية الشركات النفطية، بمديرية غيل بن يمين، مع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج البحسني، مستجدات الأوضاع الأمنية بالمحافظة.



اللقاء الذي ضم وكيل أول وزارة الداخلية اللواء الركن محمد الشريف، ووكيل محافظة حضرموت لشؤون الدفاع والأمن العميد صالح لحمدي، استعرض التطورات الأمنية وسبل تحقيق الامن والاستقرار في المحافظة وضبط المخالفين والخارجين عن القانون.

وثمن وزير الداخلية جهود السلطة المحلية في دعم الاجهزة الأمنية.. مشيرًا إلى أن الدفعة التي تخرّجت من كلية الشرطة بحضرموت تزامنًا مع احتفالات اليمن بالعيد الـ 58 لثورة الـ 14 من اكتوبر المجيدة ستكون رافدًا للأجهزة الأمنية بالكوادر المؤهلة.

بدوره لفت المحافظ الى مواصلة جهود السلطة المحلية في دعم الأجهزة العسكرية والأمنية للقيام بواجباتها .. مؤكدا ضرورة أن تتكاتف كافة الجهود بين قوات الجيش والأمن والشرطة ورجال القبائل وكافة القوى السياسية، للتصدي لأي هجمات تشكل خطرًا على أمن واستقرار المحافظة، خصوصًا في هذه المرحلة التي تشنّ فيها ميليشيا الحوثي هجمات مكثفة في عدة جبهات، وفي مقدمتها جبهة مأرب.

حضر اللقاء رئيس شعبة الاستخبارات بالمنطقة العسكرية الثانية العميد حسن العليي، ورئيس عمليات المنطقة العسكرية الثانية العقيد ركن سليمان عفيف.