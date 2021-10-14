بن دغر يرفع برقية تهنئة لرئيس الجمهورية في ذكرى ثورة 14 اكتوبر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

رفع رئيس مجلس الشورى الدكتور احمد عبيد بن دغر، برقية تهنئة لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى الـ 58 لثورة 14 أكتوبر.



وقال ان " ثورة الـ 14 من أكتوبر كانت لحظة تحول محورية في حياتنا، ومقدمة لتحولات لاحقة، ونقطة انطلاق نحو المستقبل في تاريخنا ".

وأضاف بن دغر " لقد استعد المدافعون عن الثورة في الشمال (ثورة السادس والعشرين من سبتمبر) العائدين للمواجهة مع المستعمر وتحرير الجنوب، كانت طليعتهم تلك التي قادها المناضل السبتمبري الردفاني راجح بن غالب لبوزة، قد قالت كلمتها في الـ 14 من أكتوبر، كانوا يحملون معهم قرار القيادة العامة في الجبهة القومية لتحرير الجنوب اليمني المحتل بتفجير الثورة، وقد قادتهم الصدفة ليحولوا الـ 14 من أكتوبر إلى حدث كبير، انتهى باستقلال الجنوب".

ولفت الى ان الثورة في جنوب اليمن، استمرارًا لفعل التغيير الذي أحدثته ثورة الـ 26 من سبتمبر العظيمة، ووحدت الثورة شتات النضال الوطني، وارتقت بالوعي الاجتماعي المناضل مراحل، فانتصرت ووحدت عديد السلطنات والإمارات والمشيخات في دولة واحدة، كانت الخطوة الأولى نحو الوحدة، ونحو الهدف العظيم للثورتين.

وقال " نخوض اليوم تحت قيادتكم ومعنا التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، معارك الدفاع عن الجمهورية والوحدة، بعد أن تمكنت الإمامة من العودة بكل قبحها التاريخي للمشهد السياسي، متسببة بكل هذه الدماء التي تسيل على ارض اليمن، وتحدث كل هذا الدمار الذي يستنزف قدرات وإمكانياته شعبنا، في سعية نحو والعدالة والبناء والتقدم".