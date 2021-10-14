شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ورشة عمل بعدن تناقش تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الكواري والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عقدت اليوم بعدن حلقه نقاشية حول تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث، نظمتها مؤسسة إبداع للبيئة والتنمية المستدامة، بالشراكة مع الشبكة العربية للبيئة والتنمية، والشبكة العالمية لمنظمات المجتمع المدني للحد من مخاطر الكوارث.



الورشة التي شارك فيها اختصاصيين واكاديميين في مجال الحفاظ على البيئة، ناقشت كيفية ايجاد استراتيجية وطنية للحد من الكوارث والازمات، ضمن برنامج عمل اللجنة الوطنية للحد من الكوارث على مستوى الوطن.