انطلاق برنامج نقل المعرفة لدورة الاستدامة المالية في 8 جامعات يمنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

انطلق اليوم في 8 جامعات يمنية، برنامج نقل المعرفة لدورة الاستدامة المالية، ضمن مشروع شركاء جودة التعليم الجامعي باليمن بإشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والمهني وتمويل مؤسسة العون للتنمية.



ويهدف البرنامج الذي يستهدف 500 من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المستهدفة إلى بناء مجتمع معرفي بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المشاركة في المشروع حول إدارة الاستدامة المالية.

ويتلقى المتدربون في البرنامج مهارات ومعارف حول إدارة الاستدامة المالية بالجامعات ضمن مشروع شركاء جودة التعليم الجامعي في اليمن في نسخته الثالث، ويهدف مشروع شركاء جودة التعليم الجامعي باليمن، الذي تنفذه شركة ماسة للاستشارات والاختبارات الدولية الأردنية بتمويل من مؤسسة العون للتنمية، إلى تطوير الكفاءات والمهارات اللازمة لتعزيز تنافسية الجامعات اليمنية بين مثيلاتها على مستوى الوطن العربي والمنطقة.