مركز صنعاء يقدم إحاطة لمجلس الأمن حول مستجدات الأوضاع في مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 أكتوبر 2021

الخليج 365 ـ متابعات

قال مركز صنعاء للدراسات، إن ممثلا عنه، سيقدم اليوم الخميس إحاطة لمجلس الأمن الدولي حول الأوضاع السياسية والإنسانية والاقتصادية في اليمن.



وقال المركز المرجعي في الشأن اليمني، ان احاطته ستركز على تصاعد العمليات العسكرية في مأرب، شرقي اليمن، جراء هجوم جماعة الحوثيين المسلحة، والآثار المترتبة للمعارك على صعيد المساعي المبذولة لوقف إطلاق النار وجهود السلام.

ويقدم المركز في إحاطته توصيات عملية لأعضاء مجلس الأمن وسفراء الدول المعنية بالأزمة في اليمن، تتعلق بوقف الحرب المستمرة منذ ستة أعوام، إضافة إلى إصلاحات في عمليات الإغاثة الدولية في البلد الذي يشهد أسوأ أزمة إنسانية.

ويستعرض المركز حلولًا إصلاحية للوضع الاقتصادي في اليمن، في ظل انهيار العملة المحلية إلى أدنى مستوى لها في تاريخها، والانقسام المالي للمؤسسات الاقتصادية.