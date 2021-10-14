حقوق الإنسان: الحوثيون دمروا أكثر من 20 مدرسة في أربع مديريات بحجة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 أكتوبر 2021

الخليج 365 ـ متابعات

قالت وزارة حقوق الانسان، إن ميليشيا الحوثي دمرت أكثر من 20 مدرسة، في أربع مديريات بمحافظة حجة شمال غربي البلاد.



ونقلت وكالة "سبأ" الحكومية عن وكيل وزارة حقوق الانسان "ماجد فضائل"، قوله إن "مليشيا الحوثي المدعومة ايرانياً دمرت 13 مدرسة تدميراً كلياً و 6 مدارس تدميراً جزئياً ومدرستان أصبحت متهالكة(في أربع مديريات محررة)".

وأضاف فضائل أن"6000 طالب وطالبة في المديريات المحررة بمحافظة حجة يتلقون تعليمهم في بيئة غير صالحة للتعليم ولا تتوفر فيها أدنى معايير الجودة أو الأمان"

وحسب المسؤول الحكومي فإن "الأطفال والنساء في المديريات المحررة (ميدي وحيران وحرض وشمال عبس) يعانون من أمراض سوء التغذية وانتشار الأوبئة نتيجة عدم توفر الرعاية اللازمة وعدم توفر اللقاحات منذ اربع سنوات".

وأشار الى أن ذلك "يشكل خطراً يهدد حياة الأطفال والأمهات في تلك المناطق ويجعلهم عرضة للإصابة بالأمراض والاعاقات الدائمة مثل شلل الأطفال والدفتيريا والحصبة والسعال الديكي وغيرها من الأمراض".

ولفت الى أن "أكثر من 10 آلاف طفل لم يتلقوا الرعاية الصحية الأولية ولا اللقاحات الأساسية منذ ولادتهم وكذا الرعاية التكاملية للأمومة والطفولة".

وطالب فضائل، الجهات المعنية والمنظمات ذات العلاقة ومنها اليونيسيف بـ "سرعة توفير المنهج المدرسي لكل المراحل التعليمية وتوفير الادوات الاساسية للعملية التعليمية والأدوات الأساسية وتوفير البيئة الصفية المناسبة والآمنة من فصول دراسية بديلة ومناسبة في الحد الممكن".

ودعا وكيل وزارة حقوق الانسان، منظمة الامم المتحدة للأمومة والطفولة (اليونسيف) إلى "التحرك الجاد لإنقاذ الطفولة والأمومة في المديريات المحررة شمال محافظة حجة، ومساعدة السلطات المحلية للقيام بواجبها تجاه الأطفال والنساء في ظل تدني وانعدام البنية التحتية والخدمات العامة من صحة وتعليم"