مأرب.. إعلان العبدية مديرية منكوبة بسبب حصار الحوثيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 أكتوبر 2021

الخليج 365 ـ مأرب

أعلن مكتب الصحة بمارب، مديرية العبدية (جنوبي المحافظة) منطقة منكوبة، وذلك غداة قصف شنته ميليشيا الحوثي التي تحاصر المديرية منذ أكثر من 22 يوماً على المستشفى الوحيد فيها.



وأكد المكتب في بيان نشره، أن المديرية التي تضم نحو 35 ألف مواطن ونازح، تعيش "مأساة إنسانية"، جراء الحصار وقصف ميليشيا الحوثي الذي استهدف المستشفى الوحيد ومركز غذاء الأطفال فيها.

وأوضح أن القصف حدث "أثناء تلقي عدد من الأطفال والجرحى المدنيين للعلاج جراء إصاباتهم الناجمة عن استهدف المليشيا لمنازلهم، وأدى إلى أضرار كبيرة في المستشفى، وأجبر إدارة الصحة بالمديرية على إخلائه من المرضى والجرحى بينهم جرحى مليشيات الحوثي الذين ألقي القبض عليهم من قبل قوات الحكومة الشرعية".

وعبر المكتب عن "خيبة أمل بالغة جراء التغافل الغير مبرر عن الاستغاثات" التي أطلقها منذ بداية الحصار، معرباً "عن أسفه للصمت المطبق أمام هذه الجرائم التي ترتكب بحق المدنيين والمنشآت الطبية والمدنية".

ودعا مكتب الصحة بمأرب "الصليب الأحمر الدولي إلى الاستجابة الطارئة للوضع الإنساني الخطير في العبدية وسرعة تقديم الخدمات الطبية العاجلة"، وطالب "الجهات الدولية بالضغط على مليشيات الحوثي وتنفيذ الإجراءات التي نص عليها القانون الدولي الإنساني بفتح ممرات آمنة لإنقاذ المتضررين وحماية السكان والأعيان المدنية وتقديم الغذاء والدواء للنساء والأطفال وإخلاء الجرحى والمرضى".

وحمل المكتب "المجتمع الدولي وعلى رأسهم الأمم المتحدة مسؤولية التهاون تجاه ما يتعرض له سكان العبدية وتبعات الوضع الإنساني البالغ الخطورة الذي تعيشه المديرية جراء الجرائم العمدية التي ترتكبها مليشيات الحوثي".

وكان مصدر مسؤول في السلطة المحلية بمحافظة مأرب قد عبر في تصريح سابق، الإثنين، عن "الاستياء الشديد لعدم قيام الوكالات الأممية والمنظمات الدولية ولجنة الصليب الأحمر الدولية بمهامها وواجباتها الإنسانية تجاه المحاصرين".

وقال: خاطبنا "المنظمات الأممية والصليب الأحمر للقيام بواجبهم الإنساني في توفير ممر آمن للاحتياجات الإنسانية الضرورية من غذاء ودواء وإنقاذ الجرحى.. إلا أنها لم تقم حتى هذه اللحظة بمهامها وواجباتها ومسؤولياتها المهنية والأخلاقية"