الصليب الأحمر يعلن وصول 26 طنا من المساعدات إلى العاصمة صنعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 أكتوبر 2021

الخليج 365 ـ صنعاء

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إيصال 26 طنا من المساعدات الإنسانية إلى اليمن.



وقالت اللجنة، في تغريدة عبر تويتر: "استجابة للأزمة الإنسانية في ‎اليمن، وصلت إلى مطار صنعاء يوم 11 أكتوبر طائرة تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر تحمل على متنها أكثر من 26 طنا من المساعدات الإنسانية".

وأضافت أن "هذه المساعدات تشمل الأدوية واللوازم الطبية ومستلزمات الجراحة وأدوية بيطرية"، دون تفاصيل أخرى.

وتأتي هذه المساعدات، في الوقت الذي يواصل الاقتصاد اليمني تدهوره بشكل كبير، جراء التراجع القياسي للعملة المحلية الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار وخلق أزمة إنسانية أكبر