قوات عسكرية تمنع باعوم من دخول حضرموت

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يزيد بن سلمان - شبوة - احتجزت قوة امنية القيادي في الحراك الجنوبي حسن باعوم قبل قليل. واحتجز باعوم ومرافقيه لحظة وصوله الى نقطة دفيقة بالقرب من مدينة الشحر. وكان باعوم في طريقه الى المكلا قادما من سلطنة عمان. واشار المصدر الى ان القوة الامنية احتجزت باعوم ومرافقيه ومنعتهم من المرور.

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