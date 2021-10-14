صحف دولية تكشف عن عواقب وخيمة لتسرب خزان صافر.. تفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 أكتوبر 2021

الخليج 365 ـ متابعات

قالت صحف دولية ان تسرب النفط من ناقلة صافر قد يتسبب بفقدان 8 ملايين شخص إمكانية الوصول للمياه الجارية بالإضافة إلى تدمير مخزون الصيد البحري اليمني في غضون ثلاثة أسابيع.



وقالت صحيفة غارديان البريطانية ان احدث الدراسات تفيد إلى انه في حالة التسرب فان النفط سيمتد إلى ابعد من المياه الإقليمية اليمنية وسيخلف دمارا بيئيا سيمتد إلى دول إقليمية مثل السعودية وارتيريا وجيبوتي.

وبحسب مجلة نايتشر ساستينبيليتي البريطانية المتخصصة في الشأن البيئي قد يهدد أي تسرب بتسليم 200 ألف طن من الوقود لليمن، أي ما يعادل 38% من متطلبات الوقود الوطنية.

ووفق الصحيفة ذاتها من المرجح أن ترتفع أسعار الوقود بنسبة تصل إلى ثمانين بالمئة.

ويحمل الخزان "إف إس أو صافر" على متنه أكثر من مليون برميل من النفط الخام، ويحذر خبراء من وقوع كارثة بيئية في حال تحطمه.

ولم يخضع الخزان تقريبا لأي أعمال صيانة منذ اندلاع الحرب الأهلية المدمرة في اليمن قبل سنوات