تصريحات جديدة للواء سلطان العرادة حول معارك محافظة مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 أكتوبر 2021

الخليج 365 ـ مأرب

قال محافظ مأرب، اللواء سلطان العرادة، إن المعارك بين الجيش ومليشيا الحوثي تدور في أطراف مديرية 'الجوبة'، في الوقت الذي يحاصر الحوثيون مديرية 'العبدية'.



كما أستشهد أربعة مدنيين بينهم نساء، وأُصيب آخرون، بقصف شنته مليشيا الحوثي على محطة وقود في مديرية 'الجوبة'، جنوبي محافظة مأرب.

وأدى القصف الحوثي على المحطة إلى احتراق أجزاء منها، إضافة إلى سيارات كانت مصطفة للتزود بالوقود.

وأوضح المحافظ، في تصريحات لتلفزيون "الحدث"، أن الجيش المسنود بالمقاومة على استعداد للمواجهة، وأن الحرب مستمرة على مشارف مأرب منذ سنوات، والجديد فيها أنها تندلع في أماكن ثم ما تلبث أن تهدأ.

وقال العرادة إن الصواريخ الباليستية تستهدف كل القرى والمدن، لكن الحدث الأهم هو محاصرة الحوثيين مديرية 'العبدية'، موضحا أن مديرية 'العبدية'، التي يسكنها ما يزيد عن سبعة وثلاثين ألف نسمة، تتعرض لقصف مكثف من قِبل المليشيا بالصواريخ الباليستية والدبابات وأنواع المدفعية.

وتعمد مليشيا الحوثي إلى قصف مناطق سكنية في المديرية بالصواريخ والمقذوفات، إضافة إلى المدفعية، في محاولة لتهجير المدنيين من منازلهم.

ويوم أمس، أعلنت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان طريق "مأرب الجوبة حريب البيضاء" منطقةَ عمليات عسكرية.

ودعت الوزارة المواطنين إلى عدم الاقتراب أو المرور من الطريق، كونها منطقة عمليات عسكرية، حفاظاً على أرواحهم وممتلكاتهم.