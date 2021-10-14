شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حملة رقابية على المراكز والمولات التجارية في مدينة عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 أكتوبر 2021

الخليج 365 ـ عدن

دشن مدير مكتب الصناعة والتجارة في العاصمة المؤقتة (عدن) المهندس محمد عبادي، صباح يوم أمس الأربعاء، حملة رقابية على المراكز التجارية.



وانطلقت الحملة من مديرية 'الشيخ عثمان'، حيث شملت محلات الصرافة للتأكد من امتلاكها تصريحات المزاولة، وقامت بإغلاق سبع محلات تجارية لعدة أسباب، منها: عدم إشهارها أسعار السلع الغذائية، ونقص وثائق مزاولة المهنة، وعدم التعامل بالفواتير في عملية البيع والشراء.

الجدير بالذكر أن الحملة الرقابية أتت عقب اجتماع مجلس الوزراء الأخير، وتوجيهات وزير الصناعة والتجارة