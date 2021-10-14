شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بلادنا تشارك في الاجتماع الدوري للجنة الجزيرة العربي في البرلمان الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

شارك رئيس بعثة اليمن لدى الاتحاد الأوربي السفير محمد طه مصطفى اليوم في الاجتماع الدوري للجنة الجزيرة العربية في البرلمان الأوربي المنعقد عبر الاتصال المرئي، والذي حضره سفراء مجلس التعاون الخليجي وعدد من اعضاء البرلمان الأوربي ومفوض اللاجئين لدى اليمن ومدير إدارة الجزيرة العربية والعراق في الاتحاد الأوربي.



وتطرق سفير اليمن الى تطورات الأوضاع في البلاد وخاصة استمرار مليشيات الحوثي في حصارها لمديرية العبدية واستمرار قصفها لمدينة مأرب بالصواريخ والمسيرات المفخخة.

كما أطلعهم على الخطر الداهم الذي يشكله وضع خزان النفط العائم (صافر) وكيف تحول الى قنبلة موقوتة ستؤدي إلى كارثة بيئية وإنسانيه كبيرة في شواطئ البحر الأحمر.. مشيرا الى ترحيب الحكومة بالدعم الذي أقره مجلس حقوق الإنسان للجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

وطالب من البرلمان والاتحاد الأوربي بممارسة الضغط على إيران لايقاف دعمها العسكري لمليشيات الحوثي الانقلابية.