مياه الريف بالمهرة تعلن إنجاز بئر الجزع بتمويل من السلطة المحلية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 أكتوبر 2021

الخليج 365 - المهرة

أعلن مكتب الهيئة العامة لمياه الريف بمحافظة المهرة عن إنجاز بئر وادي الجزع رقم "18" بمديرية الغيضة بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة وتنفيذ شركة بن طويب للحفر والمقاولات العامه وإشراف مكتب الهيئة.



وأوضح مدير عام مكتب الهيئة العامة لمياه الريف بالمحافظة الأستاذ يوسف أحمد بن محيسن بأن بئر الجزع رقم "18" لصالح مؤسسة المياه والصرف الصحي بمديرية الغيضة وبعمق "152" مترأ والإنتاجية "6" لترات في الثانية الواحدة.

وجدد بن محيسن شكره وتقديره للسلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالمحافظ الأستاذ محمد علي ياسر على جهودهم واهتمامهم بأنشطة المكتب ودعمهم وتمويلهم لمشاريع مياه الريف بشكل عام