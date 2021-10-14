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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الدكتور فهمي شعبان فرارة عميدا لكلية المجتمع بسيئون والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 أكتوبر 2021
الخليج 365 - سيئون
اصدر الاستاذ الدكتور خالد احمد الوصابي وزير التعليم العالمي القرار رقم ( 23 ) لسنة 2021 بشأن تكليف عميد لكلية المجتمع بسيئون.
وجاءت المادة الاولى من القرار بتكليف الدكتور فهمي شعبان مبارك فرارة عميدا لكلية المجتمع بمديرية سيئون.
وجاءت المادة الثانيه منه العمل بالقرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كلا فيما يخصه.