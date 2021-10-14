الوكيلة باكريت تهنىء محافظ المهرة بمناسبة العيد 58 لثورة الـ14 من أكتوبر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 أكتوبر 2021

الخليج 365 - المهرة

رفعت وكيلة محافطة المهرة لشؤون المرأة الأستاذة خديجة باكريت، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمعالي الأستاذ محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة، بمناسبة الذكرى ال58 لثورة 14 أكتوبر المجيدة، متمنية لمعاليه موفور الصحة والسعادة والتوفيق والنجاح في المهام والمسؤوليات الوطنية التي تقع على عاتقه والمضي بالمحافطة نحو المزيد من التطور والازدهار.



وأشارت الوكيلة باكريت، إلى أن السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ الأستاذ محمد علي ياسر حققت كثير من النجاحات والمشاريع في مختلف المجالات التنموية والخدمية وحظي قطاع المرأة في عهده باهتمام ودعم كبيرين ، بالرغم من صعوبة المرحلة وتعقيداتها، مؤكدة أن هذا الإنجازات ما كان لها أن تتحقق لولا حرص وحكمة القائد الحكيم "بن ياسر" وقدرته القيادية في التعاطي مع كل الاحداث والمستجدات وجعل المحافطة آمنة ومستقرة إزاحة للمحبة والسلام والتنمية.

وقالت "إننا اليوم نحتفل جميعاً بعظمة المنجزات التي يحققها أبناء الوطن اليمني على طريق العزة والكرامة في مختلف الجبهات لتجسيد واحدية الثورة اليمنية والقضاء على نظام الحكم الكهنوتي في الشمال وبقايا الاستعمار في الجنوب ، ويقع على الجميع تزامناً مع هذة الذكرى العظيمة توحيد الصفوف من قبل الشرفاء والمخلصين للوطن للتصدي للمليشيات الانقلابية والوقوف بقوة ضد اي ثقافة ظلامية مناطقية تآمرية تحاول العبث بالوطن وما تحقق فيه منذ انطلاق ثورتي سبتمبر واكتوبر، وإننا في المهرة نقف صفاً واحداً إلى جانب الشرعية والتحالف العربي، وستظل المهرة هي ضمير وفخر الوطن وعزته والقوة الضاربة للاعداء، سائلة الله تعالى أن يحقق الانتصار للوطن قريباً ، وإعادة الأمل وعودة الحكومة الى أرض الوطن بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، لمواصلة عجلة البناء والتنمية نحو وطن أفضل.