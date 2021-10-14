قائد محور أبين يطّلع على الجاهزية القتالية للوحدات الأمنية والعسكرية بالمحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 أكتوبر 2021

الخليج 365 - متابعات

أجرى قائد محور أبين القتالي، العميد / مختار النوبي، زيارة تفقدية لعدد من الوحدات الامنية والعسكرية في المحور، واطلع خلالها على درجة الاستعداد والجاهزية القتالية للوحدات.



وشملت الزيارة التفقدية للوحدات الامنية، مقر قوات الحزام الامني قطاع الدلتا بمعسكر 7 اكتوبر وعدد من القطاعات الامنية بالمحور، وقد كان في استقباله العميد/عبداللطيف السيد قائد قوات الحزام الامني قطاع الدلتا، والذي اطلعه على جاهزية ومستوى درجة اليقظة للوحدات والقطاعات الامنية بالمحور.

وفي مستهل الزيارة نقل العميد مختار النوبي، للقادة والضباط والأفراد المرابطين في المحور، تحيات الرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي القائد الاعلى للقوات المسلحة الجنوبية، مؤكداً حرص الرئيس الزُبيدي والاهتمام الشديد في متابعة الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والامنية بمحور أبين القتالي.

وشدد العميد النوبي على الوحدات والقطاعات الامنية بضرورة تكثيف الرقابة والتفتيش في النقاط الامنية ورفع درجة اليقضة الامنية إلى اقصئ درجة، وكذا ضرورة التنسيق بين الاجهزة الامنية والعسكرية بالمحور لمواجهة اي طارئ لاسيما ان الجماعات الارهابية قد بدأت تعاود اعمالها الارهابية ومخططاتها القذرة التي تسعى من خلالها لزعزعة الامن والاستقرار ونشر الفوضى والارهاب في العاصمة عدن وعموم محافظات الجنوب.

وأكد العميد النوبي: ان الاجهزة الامنية بمحافظة ابين هي السياج المنيع للعاصمة عدن وامنها واستقرارها.

كما شملت الزيارة ايضاً تفقد عدد من المواقع العسكرية للقوات المرابطة بمحور ابين اطّلع فيها العميد "النوبي" علئ درجة جاهزية ودرجة الاستعداد القتالي للوحدات العسكرية المرابطة بمحور ابين لمواجهة اي طارئ .

ووجه كافة الوحدات العسكرية بمحور أبين إلى رفع درجة الجاهزية والاستعداد القتالي إلى اقصئ درجة والاستعداد التام لتنفيذ اي توجيهات او مهام عسكرية.

وشدد النوبي على جميع الافراد والضباط بالوحدات العسكرية المرابطة في مواقع الشرف والبطولة بمحور ابين على ضرورة الالتزام والانضباط والثبات في مواقعهم والتحلي بالصبر والتأهب للدفاع عن حياض الوطن في اي لحظة كون الوحدات العسكرية والابطال المرابطين بمحور ابين يمثلون الحاجز المنيع وخط الدفاع الاول الذي تكسرت امامه كل محاولات قوئ الشر والارهاب