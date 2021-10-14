شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكثيري يوجه باغلاق محلات الصرافة حتى اشعار اخر وضبط المخالفين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وجه وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الاستاذ عصام بن حبريش الكثيري، الأربعاء، الاجهزة الامنية والشرطوية بالعمل على اغلاق كافة محال الصرافة وبيع العملات خارجها وضبط المخالفين.



وتداول ناشطون برقية قيل ان وكيل وادي حضرموت رئيس اللجنة الامنية اصدرها الى قائد المنطقة العسكرية الاولى طيمس وقيادة الامن والشرطة بوادي حضرموت ومدراء عموم مديريات الوادي قال انه نظرا للانهيار المتواصل للعملة المحلية وماترتب على ذلك من تفاقم الوضع المعيشي للمواطن يتم اغلاق كافة محلات الصرافة بمديريات الوادي والصحراء ومنع اي بيع وشراء خارج محلات الصرافة وضبط اي مخالفين وحتى اشعار اخر