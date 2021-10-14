أمين عام محلي المهرة يدشن تسليم مشروع مبادرة النظافة بالغيضة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 أكتوبر 2021

الخليج 365 - الغيضة

دشن الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة الأستاذ سالم عبدالله نيمر، اليوم، تسليم مشروع مبادرة النظافة بالغيضة، بتمويل من منظمة شركاء اليمن وتنفيذ جمعية وحدة شباب المهرة.



وأثناء عملية تسليم المشروع لصندوق النظافة بالمحافظة، شكر الأمين العام منظمة شركاء اليمن على تمويلها للعديد من المبادرات في المحافظة، وكافة الجهود التي تبذل من قبل المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني على تنفيذها لجملة من المشاريع ، مؤكداً على دعم السلطة المحلية وتسهيلها لعمل المنظمات بما يمكنها من تنفيذ مشاريعها و برامجها.

من جانبه أشار الأستاذ عبدالرحمن خودم ممثل منظمة شركاء اليمن بمحافطة المهرة إلى إن مشروع مبادرة النظافة يشمل تأهيل وتدريب كوادر صندوق النظافة وتوفير 25 جهاز جي بي إس لمتابعة حركة سير سيارات النظافة و 63 صندوقا وشاشة عرض LG، شاكراً جميع المساهمين في نجاح المشروع وجمعية وحدة شباب المهرة على تنفيذها للمشروع وبقية المساهمين.

حضر الاستلام؛ مدير عام مديرية الغيضة الأستاذ سالم عوض سعيدان، ونائب مدير عام صندوق النظافة والتحسين الأستاذ عادل محسن بلحاف، ونائب مدير عام مكتب الشؤون الإجتماعية والعمل الأستاذ سالم سويلم، والمدير التنفيذي لجمعية وحدة شباب المهرة الأستاذ أمين بن عصم، وعدد من المسؤولين