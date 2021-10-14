عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإرياني: جرائم الحوثي في مأرب تنسف جهود السلام

الخميس 14 أكتوبر 2021

الخليج 365

حذرت الحكومة اليمنية من جرائم وتصعيد الحوثيين العسكري في مأرب، معتبرة أنه يعيد الأوضاع لنقطة الصفر وينسف أي بارقة أمل للتهدئة والسلام.



وأوضحت الحكومة اليمنية على لسان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني أن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران تستمر في التصعيد بجبهات محافظة مأرب، وقصفها المدنيين والمناطق الآهلة بالسكان بمختلف أنواع الأسلحة، وحصار وتجويع سكان مديرية العبدية.

وأكد المسؤول اليمني أن هذا التصعيد الحوثي الخطير يتم بإملاء وتسليح إيراني وانخراط لخبراء من الحرس الثوري وحزب الله في إدارة العمليات العسكرية تنفيذا لمخططها التوسعي في المنطقة.

وأضاف: "هذا التصعيد يعكس انقياد مليشيا الحوثي الكامل خلف الأجندة الإيرانية ومضيها في مخططها الانقلابي وموقفها الحقيقي من السلام‏، وعدم اكتراثها بمعاناة اليمنيين".

وأشار الوزير اليمني إلى جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها مليشيا الحوثي في ظل صمت وتخاذل المجتمع الدولي، والتي تعيد الأوضاع إلى نقطة الصفر وينسف أي بارقة أمل للتهدئة وإحلال السلام في اليمن‏".

وأعرب الإرياني عن استغرابه من الصمت الدولي المطبق إزاء الدور الخبيث للنظام الإيراني في تقويض جهود التهدئة وتصعيد وتيرة الحرب ونسف فرص السلام في اليمن، وتجاهل جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية بحق المدنيين في مديريات محافظة مأرب في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية‏.

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن والمبعوثين الأممي والأمريكي بالقيام بمسئولياتهم بموجب القانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية، ووقف التدخل الإيراني المزعزع للأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.

ودعا المسؤول اليمني إلى تصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية ومحاكمة قيادتها في محكمة الجنايات الدولية باعتبارهم "مجرمي حرب".