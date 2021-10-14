عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ليندركينغ: إيران تغذي الصراع في اليمن ولا نرى دورا إيجابيا لها

الخميس 14 أكتوبر 2021

الخليج 365

قال المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينغ، إن بلاده لا ترى أي دور إيجابي لإيران في اليمن، بل تعمل على تغذية الصراع بشتى الوسائل.



وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن ليندركينغ، تحدث في مؤتمر صحفي عقده بالرياض، عن رؤية الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في اليمن وتوافق رؤية بلاده مع الجانب السعودي ـ وفقا لتعبيره ـ ومنها أنه ليس هناك حل عسكري في اليمن، وبالتالي نعمل على إيجاد أرضية تمكن اليمنيين من مناقشة أوضاعهم.

واعتبر المبعوث الأمريكي أن الهجوم الحوثي على مأرب يتعارض مع الرؤية الأميركية لإيجاد حل سلمي ينهي الحرب في اليمن، معربا عن قلق بلاده إزاء الحصار الذي تفرضه ميليشيات الحوثي على المدنيين في مديرية العبدية بمأرب.

وأشار إلى أنه ليس من المقبول استمرار الهجمات الصاروخية من قبل ميليشيات الحوثي على الأراضي السعودية وتهديد سلامة المواطنين.

وأكد ليندركينغ العمل على الدفع باتجاه الحل السياسي وأن الأطراف اليمنية تمتلك مقدرة على الحوار.

كما أعرب عن قلق الولايات المتحدة من وضع خزان صافر النفطي والذي يهدد بكارثة بيئية كبيرة في المنطقة مالم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة لحل هذا الملف.