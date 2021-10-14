مأرب.. ميلشيات الحوثي تقصف المستشفى الوحيد بمديرية "العبدية" المحاصرة

المنامة - ياسر ابراهيم - واصلت ميليشيات الحوثي الارهابية اليوم الأربعاء قصف مستشفى مديرية العبدية الوحيد (جنوب مأرب) عقب يوم من استهداف محطة وقود ومناطق سكنية، بالتزامن مع حصار تفرضه على المديرية للأسبوع منذ نحو ثلاثة أسابيع، وسقط عدد من الضحايا المدنيين بينهم نساء وأطفال.



وقالت مصادر محلية "أن الميلشيات قصفت بصاروخ باليستي المستشفى الوحيد في مديرية العبدية، المكتظ بالجرحى جراء المعارك المستمر في المديرية والقصف العشوائي الحوثي الذي يستهدف مناطق سكنية".



ومساء أمس استهدفت مليشيا الحوثي مديرية العبدية بقصف صاروخي استهدف مناطق سكنية ومحطة وقود، مما أسفر عن مقتل 4 مدنيين بينهم امرأتان، وإصابة 6 بينهم طفلان، وتدمير عدد من المركبات التي كانت بجوار المحطة.

من جانبها ادانت الحكومة، استهداف مليشيا الحوثي المدعومة من إيران مستشفى علي عبد المغني في مديرية العبدية، ومحطة للوقود في مديرية الجوبة بمحافظة مأرب بصاروخين باليستيين.



وقال وزير الاعلام معمر الارياني "أن استهداف مستشفى العبدية جاء بعد ساعات من إعلان مكتب الصحة إصابة 160 من المدنيين بينهم نساء وأطفال جراء القصف المتواصل"‏، وفق ما نقلت وكالة سبأ الرسمية.



واضاف "ان هذا الاستهداف الإجرامي للمستشفى الوحيد في المديرية يأتي في ظل حصار غاشم تفرضه مليشيا الحوثي، ادى الى نفاذ مخزونها من الأدوية والمستلزمات الطبية وتوقف المعدات جراء نفاذ مادة الديزل وانقطاع الكهرباء بشكل كامل".



وطالب الارياني المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوثين الاممي والأمريكي بإدانة واضحة لجريمة قصف مليشيا الحوثي الارهابية لمستشفى العبدية باعتبارها جريمة حرب مكتملة الأركان.

وأدان البرلمان العربي اليوم الأربعاء، استهداف مستشفى العبدية بمديرية العبدية، وقال في بيان صحافي "أن جريمة ضد الإنسانية تستوجب تحركاً دولياً تجاه الجرائم الممنهجة التي تقوم بها مليشيا الحوثي الإرهابية"، لافتا "أن هذه العمليات الإرهابية، تتنافى مع كافة المواثيق والأعراف الدولية".



وطالب البرلمان العربي، بفتح تحقيق دولي تجاه هذه الجرائم، كما طالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتحرك العاجل لإدانة هذه الجرائم والعمل على التصدي لها ووقف هذه الاعتداءات الوحشية.

وفي وقت سابق، أفادت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، بمقتل 9 مدنيين بينهم نساء وأطفال، وإصابة من 123 مدنياً بينهم 38 امرأة 15 طفلاً، جراء القصف الذي تشنه مليشيات الحوثي على مديرية العبدية



وقالت الشبكة في تقرير لها، إنها "سجلت2451 جريمة وانتهاكا وتضرر بشري ومادي تعرض لها السكان المدنيين والممتلكات العامة والخاصة بمديرية العبدية خلال الفترة من 23 سبتمبر المنصرم وحتى 13 أكتوبر الجاري".

المصدر: يمن شباب نت + سبأ



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