محافظ مأرب: مليشيا الحوثي رفضت إدخال المساعدات لمديرية العبدية 

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، اليوم الأربعاء، أن مليشيا الحوثي رفضت دخول المستلزمات الطبية والإغاثية لمديرية العبدية غرب المحافظة، والتي تشهد حصارًا خانقًا من قبل المليشيا للإسبوع الثالث على التوالي.

وناشد محافظ مأرب في تصريح متلفز نقلته قناة "العربية الحدث"، "المنظمات الدولية الضغط على الحوثي لفك حصار العبدية".

واستهجن العرادة عدم قيام المنظمات الدولية بواجبها الإنساني تجاه المدنيين في العبدية. متسائلا: "لا نعرف ما الذي يؤخر تحرك المنظمات الإنسانية في العبدية".

وأشار إلى أن مليشيا الحوثي تستهدف بالصواريخ الباليستية القرى والمدن في محافظة مأرب.

يشار إلى أن مديرية العبدية غرب مأرب تشهد حصارًا من قبل مليشيا الحوثي للإسبوع الثالث على التوالي، حيث يعاني أكثر من 35 ألف نسمة من كارثة محدقة وسط غياب تام للمنظمات الإنسانية المحلية والدولية.