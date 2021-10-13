البرلمان العربي: استهداف ميليشيا الحوثي مستشفى العبدية بمأرب جريمة ضد الإنسانية تستوجب تحركاً دوليا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أدان البرلمان العربي اليوم، الجريمة الارهابية التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية، باستهداف مستشفى العبدية بمديرية العبدية جنوبي محافظة مأرب باليمن، بعد استهداف محطة وقود في الجوبة بمأرب.



واعتبر البرلمان في بيان صحافي، هذه الجريمة بالجريمة ضد الإنسانية تستوجب تحركاً دولياً تجاه الجرائم الممنهجة التي تقوم بها مليشيا الحوثي الارهابية..مؤكداً أن هذه العمليات الإرهابية، تتنافى مع كافة المواثيق والأعراف الدولية.

وطالب البرلمان العربي، بفتح تحقيق دولي تجاه هذه الجرائم، كما طالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتحرك العاجل لإدانة هذه الجرائم والعمل على التصدي لها ووقف هذه الاعتداءات الوحشية.