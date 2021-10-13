رئيسا جهازي الامن القومي والسياسي يرفعان برقية للرئيس بمناسبة العيد الـ 58 لثورة اكتوبر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

رفع رئيس جهازي الامن القومي اللواء احمد المصعبي، والامن السياسي اللواء عبده الحذيفي، اليوم، برقية تهنئة للرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بمناسبة العيد الـ 58 لثورة الـ 14 من اكتوبر المجيدة.



وقال اللواء المصعبي واللواء الحذيفي في البرقية " بإسمينا شخصياً ونيابة عن ضباط وصف وجنود جهازي الأمن القومي والسياسي، نهنئكم ونرفع اليك أسمى التبريكات، وأصدق الولاء، بمناسبة العيدالــ (58) لثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدة".

واضاف المصعبي والحذيفي "إننا بهذه المناسبة العظيمة على قلوبنا نستذكر فيها تضحيات رجال الثورة الأوائل الذين صنعوا لنا مجداً عظيماً ضد المستعمر البريطاني، وقد طواهم الجوع والفقر، غير مبالين بحياتهم، وهم يخوضون نضالاتهم في كل ميادين القتال لأجل التحرر والحرية والتقدم، وها أنت اليوم، وبكل ثقة تصنع لنا مجداً يمانياً عظيماً، وأنت تقود ثورتنا المجيدة، ومعك كل أبناء قواتنا المسلحة والأمن، ورجال اليمن الأفذاذ ضد من أراد اعادة عجلة التاريخ الى الوراء، لأجل عبودية كهنة الكهف، أذناب ايران الفارسية، وذلك لتحقيق الحرية والنماء والتطور، وإننا على ثقة، كل الثقة أنكم بتوفيق الله ورعايته قادرون على كتابة النصر العظيم عن قريب إن شاء الله".

وقال رئيس جهازي الامن القومي والامن السياسي " إننا في هذه المناسبة العظيمة، ومعنا كل جنود، وصف، وضباط جهازي الأمن القومي والسياسي نجدد الولاء المطلق لفخامتكم، وأن نواصل الليل بالنهار لتحقيق النجاحات الامنية الاستخبارية في مكافحة الارهاب واجتثاث جذوره للتنظيمات الارهابية (القاعدة وداعش والحوثيين)، وأن نسعى بكل قوتنا أن نسير بخطوات ثابتة لا تراجع عن السير فيها، وخوض ميادينها دون تخاذل، أو تردد مستلهمين من ثباتكم، وعزائمكم كل قوتنا وثباتنا تحت رايتكم، راية ابن اليمن البار، عز اليمن وفخرها فخامة الرئيس المشير الركن عبد ربه منصور هادي – حفظه الله ورعاه.