معين عبدالملك يرفع برقية تهنئة لرئيس الجمهورية بمناسبة العيد الـ 58 لثورة اكتوبر المجيدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

رفع رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم، برقية تهنئة إلى الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، القائد الاعلى للقوات المسلحة، والى كافة أبناء الشعب اليمني العظيم في الداخل والخارج بمناسبة الاحتفالات بالعيد الـ 58 لثورة 14 اكتوبر المجيدة.



فيما يلي نص البرقية:

فخامة الاخ الرئيس القائد عبدربه منصور هادي رئيس الجمهـــوريـــة - القائــــد الأعلى للقوات المسلحـــــة

يطيب لي أن ارفع الى فخامتكم، باسمي ونيابة عن أعضاء حكومة الكفاءات السياسية، أسمى آيات التهاني والتبريكات، ولكل جماهير الشعب اليمني قاطبة في الداخل والخارج، بهذه المناسبة الوطنية الخالدة، ونقدم لكم التحية من مدينة عدن، مدينة النضال والصمود التي كانت موطن المناضلين ومأوى الرواد الأحرار، لنحيي نضالات اليمنيين وكبرياءهم النبيل، ونجدد العهد والوفاء بان هذه المدينة مثلما كانت مفتاح النصر ضد الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا، فانها ستظل عنوان الانتصار الكبير لاستكمال استعادة الدولة.

ونستذكر في هذا اليوم المجيد، ان ثورة أكتوبر مثلت حدث عظيم في شعب عظيم وفي زمن عظيم، وبرهنت في معجزة تاريخية ان إرادة الشعوب الحرة، لن تقف امامها اعتى القوى، وحقق اولئك المناضلين الشرفاء بسواعدهم واسلحتهم البدائية، يساندهم التفاف شعبي كبير غايتهم المشتركة وهي الاستقلال والتحرير، متسلحين بإرادة لا تقهر ولا تعرف المستحيل، واجترحوا بطولات ستظل محل فخر واعتزاز شعبنا واجياله المتعاقبة الى ان يرث الله الارض ومن عليها.

وها هو شعبنا اليمني العظيم اليوم، يعيد ذلك الألق الثوري المتجذر في جيناته المتوارثة ونزعته الراسخة نحو رفض الطغيان والاستبداد، ليخوض معركة استعادة الشرعية، والدفاع عن الجمهورية، حتى لا يعود ذلك العهد البائد الذي طواه منذ عقود ولن يسمح بعودته الى الابد، تحت اي غطاء كان، وسننتصر حتما وقريبا جدا على المشروع الايراني الدخيل على مجتمعنا وهويتنا العروبية الاصيلة، والى جانبنا تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وبهذه المناسبة الوطنية الخالدة، يقتضي واجب الوفاء والانصاف، ان نكرر شكرنا وتقديرنا لمن شاركونا الهم والمصير ووقفوا ولا يزالون مع شعبنا اليمني في محنته، واستجابوا لندائه الاخوي في موقف بطولي صادق وشجاع وتاريخي، تجسد بتشكيل تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، ونستذكر باجلال وإكبار تضحياتهم ونترحم على شهدائهم الابطال، وندعو بالشفاء للجرحى.

كما نوجه التحية والعرفان لابطال الجيش الوطني ورجال القبائل والمقاومة الشعبية والشعب اليمني، الذين يضحون بدمائهم وارواحهم من اجل الانتصار للوطن ونظامه الجمهوري وثوراته الخالدة ضد المشروع الانقلابي الحوثي المدعوم إيرانيا، ونترحم على أرواح جميع الشهداء الابرار، وندعو الله بالشفاء العاجل للجرحى.

وتحية إجلال وعرفان لشهداء الثورة والكفاح المسلح والمقاومة الباسلة في مختلف المراحل، ونجدد العهد باننا ماضون على دربهم حتى تحقيق الانتصار الكبير للجمهورية والدولة والشرعية، وقبل كل ذلك وبعده لحرية وكرامة المواطن.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،,

الدكتور/ معين عبدالملك سعيد

رئيس مجلس الوزراء