الارياني يدين إستهداف مليشيا الحوثي لمستشفى مديرية العبدية ومحطة للوقود في الجوبه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أدان معمر الارياني وزير الاعلام والثقافة والسياحة، واستنكر باشد العبارات إستهداف مليشيا الحوثي المدعومة من ايران مستشفى علي عبد المغني في مديرية العبدية، ومحطة للوقود في مديرية الجوبة بمحافظة مأرب بصاروخين باليستيين، ايراني الصنع.



وقال معمر الارياني في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) "ان إستهداف مليشيا الحوثي لمحطة الوقود أسفر عن استشهاد 4 مدنيين بينهم امرأتان، وإصابة 6 بينهم طفلان، فيما جاء إستهداف مستشفى العبدية بعد ساعات من إعلان مكتب الصحة إصابة 160 من المدنيين بينهم نساء وأطفال جراء القصف المتواصل"‏.

واضاف الارياني " ان هذا الاستهداف الإجرامي للمستشفى الوحيد في المديرية يأتي في ظل حصار غاشم تفرضه مليشيا الحوثي، ادى الى نفاذ مخزونها من الأدوية والمستلزمات الطبية وتوقف المعدات جراء نفاذ مادة الديزل وانقطاع الكهرباء بشكل كامل، وعجزها عن تقديم الخدمات وتعذر إخلاء الحالات لمناطق أخرى جراء الحصار".

وطالب الارياني المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوثين الاممي والأمريكي بادانة واضحة لجريمة قصف مليشيا الحوثي الارهابية لمستشفى علي عبد المغنى باعتبارها جريمة حرب مكتملة الاركان، وتقديم المسئولين عنها من قيادات وعناصر المليشيا لمحكمة الجنايات الدولية باعتبارهم "مجرمي حرب".