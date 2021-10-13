شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر «خدمة وادي حضرموت» تعلن يوم غد إجازة رسمية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 أكتوبر 2021

الخليج 365 - سيئون

أعلن مكتب فرع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بوادي وصحراء حضرموت أن يوم غد الخميس، إجازة رسمية لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ( 58 ) لثورة الـ14 من أكتوبر المجيدة كما جاء في تعميم الوزارة.

وقال مدير عام المكتب الأستاذ إبراهيم أبوبكر الهدار أن هذه العطلة تأتي استناداً إلى نص المادة (3) من القانون رقم (2) لسنة 2000م بشأن الإجازات والعطلات الرسمية.